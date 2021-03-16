Москва, , 08:59 — REGNUM Подробную цифровую карту России создаст Роскартография совместно с Научным центром геодезии и картографии. Работа займёт несколько лет, рассказал генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин в опубликованном 16 марта интервью РИА Новости.

Госкомпании и научному центру, пояснил он, поручили создание единой электронной картографической основы страны. Это будет мультимасштабная карта с наиболее подробной информацией о всей российской территории.

Пилотируемая и беспилотная авиация отснимет все обжитые территории, разрешение съёмки будет сверхвысоким — от 14 до 50 см. Работы подобного масштаба проводились в СССР в 1960—1980-х годах, отметил Карутин.

Работа над такой картой займёт несколько лет, затем каждые два-три года её будут актуализировать.

Параллельно Роскартография выполняет лазерное сканирование, чтобы использовать его данные и аэрофотосъемку для создания цифровой модели рельефа местности. Это позволит менее чем за пять лет создать трёхмерную карту России.

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