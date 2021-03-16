Москва, , 08:58 — REGNUM Соглашение о совместной работе России и Китая по созданию лунной международной научной станции не направлено против Запада. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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Комментируя статью в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является «альянсом, направленным против Запада», глава госкорпорации подчеркнул, что «это не так».

«Речь идёт не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», — отметил в сообщении в своём канале Telegram Рогозин.

Он добавил, что планы России и Китая по Луне «открыты для широкого международного участия».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Москва и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне «с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров». В Роскосмосе подчеркнули, что целью такого шага является укрепление «научно-исследовательского взаимодействия и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества».

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15 марта в The Washington Post вышла статья, в которой утверждается, что заключение союза между Китаем и Россией ради совместной работы над строительством лунной станции крайне опасно для США. Главная опасность заключается в том, что результатом совместных усилий России и Китая по строительству лунной станции станет возникновение альянса, «силы которого будут направлены против Запада». Авторы публикации уверены, что российско-китайские отношения могут вылиться в серьёзный пропагандистский проект или перерасти в военное сотрудничество.

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