Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии прошла очередная прямая линия главы республики Олега Николаева в социальных сетях. Хотя она и носила формат прямой линии, но вопросы пользователи присылали заранее, приём «жалоб и обращений» прекратился за пару дней до выхода в эфир руководителя региона. Реакция на многие вопросы поступила до мероприятия, после эфира мнения пользователей разделись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В эфире — глава Чувашии Олег Николав Cap.ru

По данным властей, жители Чувашии оставили около 2 тыс. обращений, больше всего жалоб касалось строительства дорог, жилья и инфраструктуры, поддержки сельского хозяйства и семей с детьми, транспортной реформы и благоустройства.

Эфир длился полтора часа. В администрации главы республики отмечают, что его посмотрели в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» свыше 22 тыс. человек.

Вопросы начали приниматься за несколько дней до эфира, к ответам подключились государственные и муниципальные органы власти. Очень многие благодарили, но также были возмущённые отклики, что они получают очередные отписки — чуть ли не слово в слово, что вызывало ещё большее раздражение.

Разворачивались дискуссии между пользователями по поводу полученных ответов — например, о смене часового пояса.

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«От МЗ Чувашии [министерство здравоохранения, — прим. ИА REGNUM] поступил бессодержательный ответ по теме часового пояса. И это при том, что масштаб и последствия разрушения и уничтожения безопасной благоприятной среды обитания граждан в ЧР являются беспрецедентными. До вашего сведения вообще довели объективную и достоверную информацию?» — оставляет открытым вопрос Эдуард П., снабдив пост ссылкой на расширенную информацию.

«Эдуард, не защищаю Николаева. Но не понял, чего вам не хватило в его ответе? Очень подробно всё разжевал. Очевидно, что сам он за смену часового пояса, но опираться будет на мнение большинства. А большинство пока не поддерживает эту идею, так как не хочет жить в отличном от Москвы часовом поясе», — парировал Александр А.

В адрес Олега Николаева также «летели» различные эпитеты — от хвалебных до критических.

«Храбрый», — считает Александр П.

«Идея отличная, глава — молодец!» — пишет Ольга К.

«Какой хитрый! Про заводы в Чебоксарах забыл давно уже. Вот бы сам простоял 12 часов и за низкие расценки деталей. Вот потом бы сказал бы: «А как дальше жить-то?!» — считает Валерий К.

Крайне редко, но встречались и резко негативные оценки.

«Показуха, а не прямой эфир. Хоть в глаза смотрите таким же, как вы. По улицам вас возят в машинах с очень тонированными стёклами», — пишет nata.

Alex K. возмущается тем, что «про Новочебоксарск упомянули, про 14-й маршрут троллейбуса упомянули», а вот юго-западный район Чебоксар, «как всегда», забыли:

«Зато «Перле» (в переводе с чувашского языка «вместе», — прим. ИА REGNUM). Только они «Перле» в личных авто, а мы «Перле» на остановках в морозы. Показушники».

«Шесть лет назад он ещё правильные вещи говорил. Но год назад как будто подменили», — считает один из пользователей.

Кто-то требовал решений по федеральным вопросам, которые находятся вне компетенций регионов, — например, по отмене пенсионной реформы. И это даже вызвало небольшую дискуссию в чате.

«Глава региона может инициировать законопроект, а мы поддержим главу митингами», — пишет Дмитрий С.

«Всё-таки Николаев старается, ему не всё равно! С этой пандемией хоть в социальных сетях, но «в народ» выходит, да и все присланные вопросы так или иначе в «башне» на карандаш возьмут. Ну или хотя бы рейтинг жалоб будет у них», — делает вывод Анна Т.