Главу Чувашии «как будто подменили»: реакция соцсетей на прямую линию
Чебоксары, 16 марта, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Чувашии прошла очередная прямая линия главы республики Олега Николаева в социальных сетях. Хотя она и носила формат прямой линии, но вопросы пользователи присылали заранее, приём «жалоб и обращений» прекратился за пару дней до выхода в эфир руководителя региона. Реакция на многие вопросы поступила до мероприятия, после эфира мнения пользователей разделись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным властей, жители Чувашии оставили около 2 тыс. обращений, больше всего жалоб касалось строительства дорог, жилья и инфраструктуры, поддержки сельского хозяйства и семей с детьми, транспортной реформы и благоустройства.
Эфир длился полтора часа. В администрации главы республики отмечают, что его посмотрели в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» свыше 22 тыс. человек.
Вопросы начали приниматься за несколько дней до эфира, к ответам подключились государственные и муниципальные органы власти. Очень многие благодарили, но также были возмущённые отклики, что они получают очередные отписки — чуть ли не слово в слово, что вызывало ещё большее раздражение.
Разворачивались дискуссии между пользователями по поводу полученных ответов — например, о смене часового пояса.
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В адрес Олега Николаева также «летели» различные эпитеты — от хвалебных до критических.
Крайне редко, но встречались и резко негативные оценки.
Alex K. возмущается тем, что «про Новочебоксарск упомянули, про 14-й маршрут троллейбуса упомянули», а вот юго-западный район Чебоксар, «как всегда», забыли:
Кто-то требовал решений по федеральным вопросам, которые находятся вне компетенций регионов, — например, по отмене пенсионной реформы. И это даже вызвало небольшую дискуссию в чате.