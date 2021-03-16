Кош-Агачский район, Алтай, , 08:55 — REGNUM Возвращавшиеся с охраны границы пограничники в Кош-Агачском районе Республики Алтай предотвратили крупный пожар в частном доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ночью 15 марта они заметили возгорание в селе Ташанта.

Позвонив в спасательную службу и проинформировав главу села, сотрудники пограничной заставы приступили к тушению огня. К этому времени горели баня и хозяйственные постройки с дровами и углём. Начинал гореть высоковольтный столб.

Вместе с местными жителями и прибывшими пожарными им удалось отстоять жилой дом.

«Благодаря слаженным действиям всех участников, пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, предотвратить возникновение крупного пожара с большим материальным ущербом», — отметили в управлении.