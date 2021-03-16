Красноярск, , 08:53 — REGNUM Единый короткий номер «122» для вопросов по коронавирусу будет действовать в Красноярском крае с 1 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в краевом министерстве цифрового развития.

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По данным министерства, федеральные номера горячей линии 8 (800) 100-56-53 и 8 (800) 100-53-19 будут отключены.

Позвонив по номеру «122», красноярцы смогут задать интересующие их вопросы по COVID-19, получить консультацию специалистов минздрава и других министерств, оставить заявку на вакцинацию и узнать результаты теста.

Добавим, горячая линия по противодействию коронавирусу в Красноярском крае начала работать в марте 2020 года. За это время поступило свыше 340 тысяч обращений.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, губернатор региона Александр Усс поставил задачу «расширить функционал центра на другие отрасли и темы».

»В будущем единый контакт-центр объединит ключевые горячие линии региона. Это позволит видеть темы, наиболее волнующие граждан в различных областях и сферах, и оперативно реагировать на возникающие вопросы», — отметил Распопин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сформирован единый лист ожидания для желающих получить прививку от коронавируса.

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