Сеул, , 09:10 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали снижение объёма средств, потраченных жителями страны с помощью кредитных карт. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году с помощью кредитных карт было потрачено 1,96 трлн вон (~$1,73 млрд), что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Известно, что снижение показателя произошло впервые с 2004 года. Эксперты отмечают, что использование кредиток сократилось в связи с пандемией коронавируса, из-за которой жители страны стали реже выбираться из дома.

Отмечается, что объём средств, потраченный на покупку автомобилей вырос на 20,6%, на мебель и бытовую технику — на 6,3%, однако на путешествия, напротив, сократился на 66%, на образование — на 17,1%, места общественного питания — на 14,3%.

Между тем, объём средств, потраченных с помощью чековых карт, напротив, вырос на 1,5%, до 540 млрд вон (~$478 млн), а с помощью карт предоплаты — на 590,8%, до 17 млрд вон (~$15 млн).

Карта предоплаты или карта с хранимой стоимостью— носитель, на котором хранится специальным образом зашифрованная стоимость, — деньги, минуты, литры, количество поездок, и т. д.