Кривой Рог, Украина, , 09:02 — REGNUM В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам так называемого «голодомора». Об этом сообщила 15 марта официальный представитель Национальной полиции города Оксана Лесонен.

По её словам, неизвестные исписали памятник и оставили след поджога.

В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников.

Напомним, ранее в Житомире неизвестные повредили памятник так называемой «небесной сотне». Председатель местного облсовета призвал полицию найти и наказать преступников.

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