Ижевск, , 08:53 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 8 по 14 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратился 10 891 человек, из них 7102 человека — дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В целом по республике уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидпорога на 28%.

В то же время, на территории девяти районов, а также в Глазове, Воткинске и Ижевске уровень заболеваемости превышает эпидемический порог.

Только в Ижевске ОРВИ заболели за указанный период 5349 человек или 50% от всех заболевших в республике, 3759 человек — дети в возрасте до 14 лет.

На карантин по ОРВИ были полностью закрыты две школы в Глазовском и Красногорском районах, а также четыре детских сада в Кизнерском, Завьяловском, Сарапульском и Глазовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе территориальные органы Роспотребнадзора и Глазовская межрайонная больница отметили рост числа случаев внебольничной пневмонии среди детей. Руководство ЧМЗ (Чепецкого механического завода) информировало оперативный штаб о росте числе заражений коронавирусом среди сотрудников предприятия. Для снижения темпов распространения коронавируса принято решение о переводе учреждений дополнительного образования на дистанционное обучение.

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