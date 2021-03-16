Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Около 3 тыс. мигрантов-подростков, прибывших через американо-мексиканскую границу, будут размещены в конференц-центре Далласа, сообщает 15 марта со ссылкой на документ New York Post.

Конференц-центр «Кей Бейли Хатчисон» будет использоваться как так называемый «центр декомпрессии» для мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет.

На фоне резкого наплыва несовершеннолетних мигрантов через южную границу США американские службы здравоохранения и социального обеспечения предпринимают активные действия по открытию учреждений для размещения детей-мигрантов, которых в противном случае пришлось бы содержать на объектах пограничного патруля США.

Напомним, после прихода к власти президент-демократ Джо Байден отменил целый ряд миграционных ограничений, введенных его предшественником Дональдом Трампом. Такое развитие событий повлекло за собой поток несовершеннолетних мигрантов в США.