Москва, , 08:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi начал в России приём заказов на рестайлинговые кроссоверы Audi Q5 и Audi SQ5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модернизированная Audi Q5 получила более узкую решётку радиатора Singleframe, крупные боковые воздухозаборники, новые накладки порогов, насадки выхлопных труб трапециевидной формы и диффузор с поперечной планкой.

Покупатели смогут выбрать автомобиль в новых цветах кузова. Один из них — зелёный (district green), а второй — синий (ultra blue). Эти цвета пополнят десять основных оттенков модели.

Автопроизводитель оснастил машину сенсорным экраном системы MMI с диагональю 10,1 дюйма. За доплату покупатель сможет приобрести цифровую «приборку» Audi virtual cockpit plus с диагональю 12,3 дюйма.

Что же касается версии Audi SQ5, то у неё в список стандартного оборудования входят: колёсные диски размером 20 дюймов, пневмоподвеска S, привод 4×4 quattr, система ADS, светодиодная оптика, парктроник и многое другое.

Стоимость обновлённых моделей Q5 и SQ5 начинается от 4 145 000 рублей и 5 800 000 рублей соответственно.

Ранее в Швеции прошли испытания нового внедорожника Audi Q9. Ожидается, что модель оснастят восьмицилидровым турбированным мотором на четыре литра максимальной мощностью 600 л. с.

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