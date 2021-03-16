Москва, , 08:50 — REGNUM Уровень пожарной опасности в российских лесах повысится в апреле, согласно климатическим прогнозам. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

«Росгидромет даёт нам предварительный климатический прогноз, по которому уровень пожарной опасности повысится уже в апреле», — сказал он.

По его словам, речь идёт в первую очередь о Южном федеральном округе, Северном Кавказе, юге Алтайского края, большей части Тувы, юга Бурятии, Забайкальском крае, ЕАО и Приморском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось уменьшить ущерб от лесных пожаров и паводков в 2020 году на фоне 2019 года.

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