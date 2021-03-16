Самара, , 08:52 — REGNUM Жителя Казани обвинили в поджоге автомобиля партнера по бизнесу в Самаре. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в сентябре 2020 года стражи порядка получили информацию о возгорании автотранспортного средства, который был припаркован на пр. Металлургов. После просмотра записи с камер наблюдения, было установлено, что к машине до ее возгорания походил мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения чужого имущества.

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее не судимый житель Казани 1997 года рождения. Подозреваемого задержали на территории Татарии и доставили в Самару.

По версии следствия, подозреваемый прибыл в Самару в день происшествия для того, чтобы урегулировать конфликт с партнером по бизнесу. Следователи считают, что в какой-то момент подозреваемый передумал и поджог автотранспортное средство.

Сообщается, что материалы уголовного дела переданы в суд, где будет рассмотрено по существу.

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