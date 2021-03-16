Брайтон, Великобритания, , 08:50 — REGNUM Журналистам удалось выяснить, как символ из серии видеоигр Halo попал на меч Детстроука в кинокомиксе «Лига справедливости» версии Зака Снайдера. Статья была опубликована 15 марта на портале Eurogamer.

Корреспонденты издания провели исследование и узнали, что в 2017 году фанат киновселенной Marvel в своём произведении, посвящённом Ра’с аль Гулу (суперзлодей во вселенной комиксов DC), использовал символ, созданный более 20 лет назад сотрудником студии Bungie Кристофером Барреттом.

Впоследствии люди, участвующие в проекте «Лиги справедливости» Снайдера, нашли в сети фанатский концепт-арт, автор которого пояснил, что это символ организации «Лига теней». В результате они решили добавить этот символ на меч Детстроука, тем самым сделав его частью вселенной DC.

https://twitter.com/GeoffReeves/status/1370144990727438336

https://twitter.com/cgbarrett/status/1370935990978670592

Напомним, оригинальную игру Halo: Combat Evolved разрабатывала студия Bungie. Её релиз состоялся 15 ноября 2001 года. Кристофер Барретт 14 марта 2021 года разместил в Twitter публикацию, в которой сообщил, что узнал символ на мече Детстроука.

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