Пекин, , 08:50 — REGNUM Повышенный уровень погодной опасности, который 15 марта был введен в Пекине из-за обрушившейся на город мощной пылевой бури, отменен в большей части пекинских районов метеорологической службой столицы Китая. Об этом 16 марта сообщается на сайте ведомства.

При этом утром 15 марта Пекин накрыла самая мощная песчаная буря за последние десять лет, при которой видимость на дорогах не превышала 1 км, а концентрация мелких твердых частиц PM10 в городе достигла 2 тыс. микрограмм на кубический метр, в 40 раз превысив максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что с утра 16 марта в Пекине светит солнце и по состоянию на 09:00 (04:00 мск) концентрация PM 10 в Пекине составила 70 микрограмм/ кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальная метеорологическая обсерватория Китая выпустила желтый уровень предупреждения погодной опасности в связи с песчаными бурями на севере страны.