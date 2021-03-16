Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов будет рекомендовать министру спорта республики Вячеславу Дамдинцурунову выдвинуть свою кандидатуру на праймериз «Единой России» для выборов в Государственную думу. По его словам, у чиновника есть опыт работы по решению социальных вопросов и в других сферах.

«Выбирать, в любом случае, будут люди, для этого и есть процедура праймериз. Потом уже этот кандидат дальше пойдёт по одномандатному округу, и по списку. Эти люди будут выдвигаться в Думу. Я со своей стороны, безусловно, понимаю всю ответственность», — передаёт «Байкал-Daily» слова главы.

Добавим, что накануне, 15 марта в республике началась регистрация претендентов на выдвижение в Госдуму от ЕР. Предварительное голосование пройдёт в конце мая.