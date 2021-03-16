Барнаул, , 08:46 — REGNUM В Алтайском крае прививки от коронавируса сделали уже 74 146 человек, причём 1250 из них прошли вакцинацию за последние сутки. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает оперативный штаб региона.

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Также известно, что 30 865 человек получили первую прививку и 43 281 — полностью привиты (получили две прививки).

Всего регион получил уже 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 16 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2521 человека, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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