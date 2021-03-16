Пермь, , 08:46 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году обустроят новые площадки ГТО в пяти муниципальных образованиях: Кизеле, Гремячинском, Юсьвинском, Кудымкарском и Куединском округах. Уже начаты конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для обустройства спортобъектов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Площадки обустроят в рамках нацпроекта «Демография». На них установят по 14 всесезонных тренажеров: силовые снаряды, турники, скамьи для жима лежа, кардиотренажеры и другие.

Стоит отметить, за последние два года на территории региона обустроено 33 площадки для сдачи комплекса ГТО. Ранее власти заявляли о том, что в 2020—2022 годах в 21 муниципальном образовании планируют создать площадки ГТО. На эти цели планировалось выделить 51 млн рублей

Добавим, физкультурному комплексу ГТО 11 марта 2021 года исполнилось 90 лет. Проект возрожден в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина.

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