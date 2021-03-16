Варшава, , 08:46 — REGNUM Сотрудники Исследовательского центра Kantar провели опрос общественного мнения в Польше на предмет рейтинга политических партий. В результате выяснилось, что наиболее популярная оппозиционная сила страны «Гражданская платформа» вновь вернулась на второе место в рейтинге партий по уровню симпатий населения. Об этом 16 марта сообщает Polskie Radio 24.

Возглавила рейтинг правящая партия «Право и справедливость». За неё выразили готовность отдать голоса 30% респондентов. На второе место вернулась партия «Гражданская платформа» с результатом в 24% голосов, хотя по итогам январских и февральских опросов она занимала третье место, уступая движению Шимона Холовни «Польша — 2050».

Движение «Польша — 2050», ожидающее регистрации в качестве политической партии, на этот раз заручилось поддержкой всего 14% опрошенных и заняло третье место по уровню симпатий населения.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, набрали также партии «Левые» и «Конфедерация», занявшие соответственно четвертое и пятое места в рейтинге политических сил республики. «Левым» выразили поддержку 8% опрошенных, «Конфедерации» — 5%.

Иные политические силы набрали менее 5%.

Опрос проводился 5−10 марта 2021 года на репрезентативной выборке из 985 взрослых жителей Польши.