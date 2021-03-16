Джокьякарта, Индонезия, , 08:43 — REGNUM Человеческий скелет был найден жителями Джокьякарты на склоне вулкана Мерапи в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Скелет нашли участники ежегодной церемонии под названием «лабухан», которые несли дары, приготовленные султаном Джокьякарты, языческой богине.

Скелет обнаружили между зарослями, недалеко от тропы. На место приехали сотрудники полиции. Останки достали и отправили в больницу для проведения вскрытия и установления личности погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Иль-Левотолок.

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