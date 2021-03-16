Ижевск, , 08:41 — REGNUM В Удмуртии вводится временное ограничение для движения большегрузов на региональных и межмуниципальных трассах в 25 районах. Об этом сообщает миндортранс республики.

Ограничение действует с 1 по 30 апреля, а также с 15 сентября по 14 октября для транспортных средств массой свыше 6 тонн на ось.

В период с 20 мая по 31 августа с 9:00 до 22:00 по местному времени будет запрещено движение большегрузов на трассах с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха будет превышать 32 °C.

«Подобные меры вводятся традиционно по всей России в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванным переувлажнением в весенне-осенний период. Ограничения для грузовиков нацелены на обеспечение сохранности трасс», — пояснили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова муниципалитеты республики получат в 2021 году удвоенный объем поступлений от акцизов на нефтепродукты. Доля будет увеличена с 10% до 20%.

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