Новосибирск, 16 марта 2021, 08:41 — REGNUM Новосибирским предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов из-за неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 16:00 (время местное) 15 марта до 16:00 17 марта «на территории Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферу».
Новосибирцев просят при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам: 051, 218−68−88, 227−44−44.