Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело с грифом «совершенно секретно» в отношении Владимира Грабовского, сообщили в судебной пресс-службе Северной столицы. Речь идет о незаконной продаже секретных топографических карт.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Мужчину обвиняют в разглашении сведений, составляющих государственную тайну по части 1 статьи 283 УК РФ. За это преступление грозит до четырех лет лишения свободы.

«К производству уголовное дело пока не принято», — отметили в пресс-службе.

По данным СМИ, в марте 2020 года решением петербургского суда по уголовному делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, был заочно арестован участник поискового движения Антон Коломицын. Мужчина скрывается от следствия за пределами РФ.

По имеющимся данным, именно Грабовский, будучи сотрудником петербургского Центра геодезии, продал Коломицыну советские топографические карты, до сих пор остающиеся засекреченными.