Чита, , 08:40 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания, проведённого по видеосвязи, поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации Забайкалья и Бурятии с учетом их специфики.

«Прошу обратить на это внимание компанию «Газпром». Необходимо предъявить сроки, объемы, источники финансирования всех предприятий. Профильные ведомства совместно с органами исполнительной власти Забайкалья и Бурятии приготовить предложения по пилотным проектам газификации этих территорий», — сказал премьер-министр.

По его словам, уровень газификации в ДФО очень низкий, необходимо исправлять эту ситуацию, одно из возможных решений — использование сжиженного природного газа.

«Мы благодарны за рассмотрение Забайкалья как пилотного региона по сжиженному газу. Готовы совместно разрабатывать проекты по газификации региона», — обратился к Михаилу Мишустину губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. а забайкальский край и Бурятия вошли в состав дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

В ходе пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что к 2025 году уровень технически возможной газификации страны достигнет порядка 90%. Для Забайкальского края газификация станет решением экологических проблем и улучшит условия жизни для жителей края.

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