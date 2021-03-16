Чита, 16 марта 2021, 08:40 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания, проведённого по видеосвязи, поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации Забайкалья и Бурятии с учетом их специфики.
«Прошу обратить на это внимание компанию «Газпром». Необходимо предъявить сроки, объемы, источники финансирования всех предприятий. Профильные ведомства совместно с органами исполнительной власти Забайкалья и Бурятии приготовить предложения по пилотным проектам газификации этих территорий», — сказал премьер-министр.
По его словам, уровень газификации в ДФО очень низкий, необходимо исправлять эту ситуацию, одно из возможных решений — использование сжиженного природного газа.
«Мы благодарны за рассмотрение Забайкалья как пилотного региона по сжиженному газу. Готовы совместно разрабатывать проекты по газификации региона», — обратился к Михаилу Мишустину губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. а забайкальский край и Бурятия вошли в состав дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.
В ходе пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что к 2025 году уровень технически возможной газификации страны достигнет порядка 90%. Для Забайкальского края газификация станет решением экологических проблем и улучшит условия жизни для жителей края.
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