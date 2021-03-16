Пенза, , 08:44 — REGNUM В Пензенской области сняты ограничения на работу учреждений общественного питания. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Иван Белозерцев 15 марта.

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Согласно документу, пункт о запрете юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги в сфере общепита, их проведение, оказание с 23.00 до 06.00 (мск), утратил силу.

Глава области заявил на своей странице в Instagram, что к нему поступило большое число обращений от предпринимателей с просьбой разрешить деятельность по ночам. «Вместе с коллегами мы проанализировали эпидситуацию и решили пойти бизнесу навстречу ранее, чем предполагали», — сообщил Белозерцев подписчикам.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии управление Роспотребнадзора не смягчит ограничения на работу учреждений общепита по ночам. Это связано с множественными нарушениями, выявленными во время вечерних рейдов перед весенними праздниками.

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