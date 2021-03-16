Токио, , 08:43 — REGNUM В Токио хотели бы укрепить свой альянс с Вашингтоном. Об этом 16 марта заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги перед началом переговоров с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, который впервые находится в Японии с визитом.

«Мы высоко ценим непоколебимую решимость президента (США Джо Байдена) развивать японско-американский альянс, который является краеугольным камнем стабильности и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе», — сказал Мотэги.

Также он добавил, что во время предстоящих переговоров японская сторона надеется «еще сильнее укрепить двусторонний альянс, который является поистине несокрушимым».

Кроме того, глава японского МИД напомнил, что в начале апреля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приедет с визитом в США и станет первым иностранным лидером, лично встретившимся с новым американским президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Японии намерено повысить пошлины на импорт говядины из Соединенных Штатов.