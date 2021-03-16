Москва, , 08:47 — REGNUM Обеспокоенность родителей тем, какое время проводит в интернете ребёнок, зависит от его возраста. Это показал опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob.

Родители, имеющие детей в возрасте от семи до десяти лет, отслеживают время их пребывания в сети в 79% случаев. Только 61% родителей следит за временем, которое проводят в сети дети в возрасте от 11 до 14 лет.

Подростков 15−17 лет контролируют 38% родителей.

Опрос проходил во всех федеральных округах России, в нём приняли участие 1500 родителей детей и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что 15% жителей России предпочитают знакомиться для близких отношений на работе, а 17% — в сети.

Читайте также: Жители РФ рассказали, в каких местах лучше всего знакомиться