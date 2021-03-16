Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM По ситуации на 15 марта 2021 года в восьми школах Республики Алтай введены ограничительные меры. Об этом рассказала министр образования и науки региона Ольга Саврасова, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Так, в гимназиях №3 и 4, а также школе №8 Горно-Алтайска, а также в Кош-Агачской школе им. Л. И. Тюковой, в Чойской и Сугашской школах ограничения приняты из-за коронавируса. В Бирюлинской и Майминской школе №3 причиной стала ОРВИ.

«Частично введены ограничения в двух детских садах — детском саду №12 «Березка» Горно-Алтайска» и детском саду «Солнышко» филиала Шашикманской школы», — отметила министр.

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