Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Гражданка России Богдана Осипова, осуждённая в США за похищение своего ребёнка, обязана приложить все усилия для возврата своих детей из России на территорию Соединённых Штатов. Ранее вынесенное постановление, которое давало женщине право на некоторое время отложить приезд детей, было отменено апелляционным судом в США.

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Как следует из документов, поступивших в электронную базу суда 15 марта, суд признал неубедительными доводы Осиповой, доказывающие её право на отсрочку выполнения судебного решения о возврате детей в США до окончания рассмотрения апелляции, пишет ТАСС. Поэтому в ходатайстве решено было отказать. Кроме того, суд отменил временную отсрочку от 16 февраля 2021 года.

Напомним, ранее Богдана Осипова подала новое ходатайство в апелляционный суд десятого округа в США с просьбой на время разбирательства не требовать от неё выполнять условия её освобождения, в числе которых требование «вернуть детей в США и в полной мере содействовать этому», так как сделать она этого не может, а отведённый на это срок истекал 22 февраля.

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В середине февраля суд разрешил ей временно не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий её освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, Богдану Осипову осудили в США за похищение собственного ребёнка и вывоз его за пределы страны. Гражданку России приговорили к семи годам лишения свободы. В 2021 году решение суда было пересмотрено. Осиповой позволили выйти из тюрьмы при соблюдении ряда условий.