Москва, , 08:38 — REGNUM Руководители трёх российских регионов попали в так называемую «красную» зону (высокой вероятностью отставки), об этом свидетельствуют данные рейтинга политической устойчивости глав субъектов РФ, подготовленного холдингом «Минченко консалтинг».

Так, в «красную» зону попали главы Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Аудит политической устойчивости руководителей регионов, которым предстоят выборы, показал, что в зоне высокой политической устойчивости находятся только глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В так называемой «жёлтой» зоне политустойчивости оказались глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Мордовии Артём Здунов. Всем им предстоит впервые избираться на пост в сентябре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года состоится единый день голосования, в частности, пройдут выборы как минимум глав в восьми регионах и выборы в восьмой созыв Государственной думы.

Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии России была принята возможность применения трёхдневного голосования на выборах до 12 сентября.

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