Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники из 20 регионов страны приняли участие в мастер-классах и панельной дискуссии, прошли тренинги и были на экскурсиях. Главной особенностью фестиваля стал «конвейер проектов» — участники представляли свои патриотические инициативы, финалисты смогли отстоять их на публичной защите.

Победительницей стала Екатерина Панкова из Казани с социальным проектом «Маршрутами героев» — аудиогидом по улицам города, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Также на конкурсе отметили работы Сергея Василенко из Саратовской области (проект «Музей на колёсах») и Вероники Макоед из Минска («Мужеством своим в бессмертие шагнувшим»).

На фестивале провели дебаты «Патриотизм 2.0: pro et contra». На обсуждение были вынесены вопросы, которые оказались актуальными для большинства участников: «Модно ли быть патриотом в XXI веке?», «Должен ли настоящий патриот служить в армии?», «Способствуют ли современные исторические фильмы воспитанию патриотизма?», «Является ли переезд в другую страну предательством Родины»?

Участники пришли к выводу, что патриотизм — многогранное, сложное понятие, а чтобы быть патриотом, не обязательно соответствовать каким-то стереотипам. Каждый участник Фестиваля воспринимает патриотизм по-своему, но всех объединяет активная гражданская позиция и стремление сделать Россию еще лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Ермаков отметил, что гражданам России продолжают навязывать чуждые ценности через СМИ, несмотря на принятие новой редакции Конституции.

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