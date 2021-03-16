Грозный, , 08:37 — REGNUM В Чечне пострадал от укусов собак 11-летний ребенок. Стая бродячих животных напала на него в Грозном. С ранами его доставили в больницу, пишет ИА «Грозный Информ».

Происшествие произошло 10 марта на проспекте Мохаммеда Али. В собачьей стае было около десяти псов. Скорую помощь вызвали соседи, увидевшие нападение. В настоящее время ребенку оказывается помощь в отделении травматологии детской клинической больницы Грозного. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По данному факту организована проверка прокуратуры. По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновных в инциденте.

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