Кемерово, , 08:36 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 16 марта, за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 12, Новокузнецк — семь, Мыски — шесть, Междуреченск — четыре, Белово — три, Анжеро-Судженск — два, Киселевск — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Гурьевск — два, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Калтан — один, Юрга — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 49 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 596 случаев заражения коронавирусом, 31 663 человека выздоровели, 586 пациентов скончались.