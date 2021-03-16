Сухум, , 08:41 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 15 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 181 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 15 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 43 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 087 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 539 победили инфекцию. Всего в стране скончались 205 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 14 марта в Абхазии исследования на коронавирус не проводили. 13 марта в республике выявили 31 носителя SARS-CoV-2 в результате 157 исследований.

Стоит отметить, что, несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации в Абхазии, президент республики Аслан Бжания продлил действие карантинных ограничений в стране до 12 апреля. В Абхазии запрещено проводить массовые мероприятия, закрыты заведения культуры, спортивные секции и развлекательные центры.

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