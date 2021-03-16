Курган, , 08:35 — REGNUM В Курганской области по прогнозу синоптиков на реке Исеть уровень воды в 2021 году ожидается ниже среднемноголетних значений. Об этом сообщает пресс-служба лавы региона.

Предполагается, что уровень на реках Тобол и Миасс вода также не достигнет максимальных отметок. Сход снежного покрова в Курганской области ожидается в период с 7 по 12 апреля. Максимальный уровень воды в реках ожидается со 2 по 5 мая.

«Несмотря на благоприятные прогнозы, ситуацию необходимо контролировать в постоянном режиме, создать необходимые финансовые и материальные резервы. Главам муниципальных образований, где могут оказаться подтопленными жилые дома, следует провести подворовые обходы», — отметил губернатор Зауралья Вадим Шумков.