Донецк, , 08:39 — REGNUM К сентябрю 2021 года в ДНР будет проживать более 500 тыс. граждан России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин 16 марта в интервью «Парламентской газете».

По его словам, в данный момент в ДНР проживает около 224 тыс. человек, получивших российский паспорт.

«При нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан», — отметил Пушилин.

Напомним, по данным на вторую половину февраля 2021 года паспорт РФ получили более 600 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

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