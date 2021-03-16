Уфа, 16 марта 2021, 08:37 — REGNUM Более двух тысяч стихийных свалок необходимо ликвидировать в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров на совещании в правительстве региона.
Сообщается, что в настоящее время 2122 бесхозные свалки занимают площадь 2200 га. При этом в 2019 году удалось ликвидировать 604 таких свалки, а в 2020 — 473 свалки.
Он также отметил, что региональные операторы в Башкирии намерены создать мусорные полигоны в Белебеевском, Баймакском, Балтачевском, Благоварском, Кигинском, Мелеузовском, Дюртюлинском районах и второй очереди полигона г. Нефтекамск.
Искандаров отметил, что в настоящее время идет поиск земельного участка для реализации инвестпроекта в Уфимской агломерации.
Отмечается, что идет к завершению создание второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Дуванском районе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поставил чиновникам задачу ликвидировать все несанкционированные свалки к 2024 году.
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