Уфа, , 08:37 — REGNUM Более двух тысяч стихийных свалок необходимо ликвидировать в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что в настоящее время 2122 бесхозные свалки занимают площадь 2200 га. При этом в 2019 году удалось ликвидировать 604 таких свалки, а в 2020 — 473 свалки.

«По состоянию на 1 марта наибольшее количество нелегальных свалок зарегистрировано в Аургазинском, Хайбуллинском, Бураевском, Баймакском и Кугарчинском районах. Есть районы, которые даже не приступали к ликвидации свалок, а именно Белорецкий, Иглинский, Караидельский, Мечетлинский районы», — передает слова Искандарова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что региональные операторы в Башкирии намерены создать мусорные полигоны в Белебеевском, Баймакском, Балтачевском, Благоварском, Кигинском, Мелеузовском, Дюртюлинском районах и второй очереди полигона г. Нефтекамск.

Искандаров отметил, что в настоящее время идет поиск земельного участка для реализации инвестпроекта в Уфимской агломерации.

«Предлагаемая технология быстрого термического разложения позволит переработать отходы, накопленные на полигоне Черкассы и всех свалках в радиусе 100 км от Уфы», — передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что идет к завершению создание второй очереди полигона твердых коммунальных отходов в Дуванском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поставил чиновникам задачу ликвидировать все несанкционированные свалки к 2024 году.

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