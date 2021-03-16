Красноярск, , 08:32 — REGNUM С дорог Красноярска за прошедшие сутки вывезли 796 КамАЗов снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в мэрии города.

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Дорожники работают круглосуточно. Днём 15 марта на городских дорогах работала 191 единица техники, в ночь с 15 на 16 марта — 156 единиц. Также в уборке принимали участие 492 рабочих.

В Красноярске продолжаются работы по уборке снежных валов. На наиболее скользких участках проводится выборочная обработка противогололёдными и снегоплавильными материалами.

За сутки городские службы убрали 441 участок улично-дорожной сети и 334 остановки общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Красноярске прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −5… −3 °C.

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