Вила-Нова-ди-Фамаликан, , 08:31 — REGNUM «Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой» в матче 23-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Фамаликана» голы забили нападающие Андерсон Силва (на 18-й минуте) и Эриберту Боргеш (87). У «Браги» отличились Рикарду Орта (36), реализовавший пенальти, и Али Эль-Мусрати (39).

На сегодняшний день «Фамаликан» занимает 17-е место в чемпионате Португалии, в активе команды 20 очков. «Брага» идёт на третьем месте с 50 очками.

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