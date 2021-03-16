Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» можно будет сделать еще в двух мобильных пунктах, сообщается на портале мэра столицы.

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Выездные бригады медиков с 17 марта начнут работать в торговых центрах «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

Вакцинация для всех желающих бесплатная. Врачи столичных поликлиник осматривают пациентов до и после прививки. После введения первой дозы вакцины назначают дату второй процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вакцинацию от коронавируса прошли более 700 тысяч человек.

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