Новотроицк, Оренбургская область, , 08:30 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области полицейские нашли рыбака, которому принадлежали найденные возле полыньи на реке Урал вещи. На поиски ушли сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Стоит отметить, рюкзак с рыболовными снастями, бур и сани были обнаружены в районе двух мостов рядом с полыньей на середине реки Урал. Тревожный сигнал об этом поступил в дежурную часть. Как выяснилось, правоохранители зря тратили свои силы на поиск мужчины. Он оказался дома, живой и здоровый.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, которому принадлежали найденные вещи. Им оказался 52-летний житель села Хабарное.

По его словам, рыбалка была неудачной, в связи с чем он сам выбросил свои вещи и ушел домой. Полицейские вернули рюкзак с рыболовными снастями, а также бур и сани владельцу.