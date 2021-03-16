Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстане не вызвало побочных реакций у вакцинированных. Об этом 16 марта заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

«Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции», — сказал Мамин.

Напомним, массовая вакцинация населения Казахстана началась 1 февраля 2021 года. Препарат получили медицинские работники, учителя и сотрудники силовых ведомств. На первом этапе в Казахстане используют российскую вакцину «Спутник V».

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