Лондон, , 08:30 — REGNUM Новый спорткар McLaren 720S GT3X будет построен на базе стандартной модели McLaren 720 S GT3. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале McLaren Glasgow.

Под капотом 720S GT3X функционирует четырёхлитровый бензиновый мотор с двумя турбинами. Мощность движка составляет 710 л. с. В машине имеется кнопка, которая временно увеличивает производительность силового агрегата на 30 л. с.

Помимо турбин специалисты McLaren заменили у модели коллекторы, доработали систему охлаждения и поменяли цилиндры на более функциональные. Также модель GT3X получила модернизированный монокок. Благодаря ему теперь есть возможность установить в автомобиль кресло для пассажира.

Также новинку оснастят более крупным антикрылом, улучшенным сплиттером и новым диффузором.

Ранее американские тюнеры из ателье Hennessey Performance Engineering представили один из самых быстрых McLaren 765LT. Они увеличили производительность четырёхлитрового мотора V8 с 765 л. с. (800 Нм) до 1000 л. с. До «сотни» это авто разгоняется за 2,1 секунды.

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