Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Общественная комиссия в составе экологов и экспертов проверила лёд Байкала на месте проведения автомобильного фестиваля «Байкальская миля». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, все площадки были проверены на предмет следов технических жидкостей и мелкого мусора. Однако нарушения найдены не были.

Как отмечается, организаторы мероприятия и волонтёры провели уборку сразу после завершения фестиваля 7−8 марта.

«Также во время фестиваля постоянно работал экологический патруль, который обеспечивал чистоту и порядок на всей территории фестиваля», — отметили в правительстве.

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