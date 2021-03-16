Берлин, , 08:26 — REGNUM Смена политических элит в странах Запада сделает возможным признание Крыма частью России. Так считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передаёт 16 марта РИА Новости.

По его словам, западные лидеры не могут сейчас отказаться от своей позиции по Крыму, ведь тогда им придётся свернуть планы по расширению НАТО на восток, а также признать полный провал своей военно-политической доктрины.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано». Вальдемар Гердт

Германский парламентарий указал на то, что референдум в Крыму, по итогам которого регион вошёл в состав РФ, проходил в полном соответствии с международным правом. Потому объявление Крыма «аннексированной и оккупированной» территорией — это политическая спекуляция, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гердт сравнил водную блокаду Крыма, которую устроили власти Украины, со средневековыми методами осады.

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