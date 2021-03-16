Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Власти Северной Кореи проявляют нежелание говорить с представителями США, такое состояние отношений Вашингтона и Пхеньяна подтвердила 15 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.

«Я могу подтвердить, что мы попытались связаться [с КНДР]», — подчеркнула Псаки на ежедневном брифинге для прессы.

По ее словам, для США целью всегда была дипломатия и сокращение риска эскалации.

«Однако пока мы не смогли получить никакого ответа», — добавила она.

Псаки отметила, что контакты США с Северной Кореей «продолжаются более года без активного диалога с Северной Кореей, несмотря на многочисленные попытки США подтолкнуть Пхеньян к взаимодействию».

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын провел три встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом, которому тем не менее не удалось добиться ядерного разоружения Корейского полуострова.

Отметим также, что в 2019 году северокорейское агентство KCNA назвало Байдена «бешеной собакой», которая переживает «последние стадии старческого маразма».