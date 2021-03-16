Оттава, , 08:25 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2847 и превысило 913 тыс. Об этом 16 марта сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 913 047.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 32 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 22 495.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 585 922 человека вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (319 374 заразившихся), Квебек (298 186) и Альберта (138 788).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 2874 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.