Ханты-Мансийск, 16 марта 2021, 08:24 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 80 случаев.
С начала пандемии на 16 марта в Югре зарегистрировано 52 987 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 284 человек, скончались 774 пациента с COVID-19.