Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Художник Энди Парк выложил в сеть концепт-арт, на котором изображена Алая Ведьма из сериала Marvel «ВандаВижен» в исполнении Элизабет Олсен. Изображение было опубликовано 15 марта на его Twitter-странице.

Версия Парка представляет собой собирательный образ, в концепт-арте присутствуют элементы костюмов Алой Ведьмы, взятые из различных современных комиксов, в частности, из графических романов Джеймса Робинсона. Многие подписчики дизайнера обратили внимание на головной убор персонажа, предположив, что среди ведьм он считается атрибутом силы.

https://twitter.com/andyparkart/status/1371496093981188096

Напомним, потоковый сервис Disney Plus показал финальный эпизод сериала «ВандаВижен» 5 марта 2021 года. Главные роли в этом шоу исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера