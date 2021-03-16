Никосия, , 08:23 — REGNUM Россия включена Кипром в список так называемой «серой» категории по эпидемической ситуации, что продлевает с 18 марта запрет для посещения острова российскими туристами. Об этом 15 марта сообщил на своем сайте кипрский минздрав.

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Вместе с РФ в указанном перечне оказались Белоруссия, Великобритания, Израиль, ОАЭ, Иордания, Ливан, Египет, Украина и Руанда. Новое решение предполагает лишь незначительные изменения в действующих правилах.

Из перечисленных на Кипр разрешено въезжать только кипрским гражданам и членам их семей, подданным стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также лицам с правом проживания на острове и сотрудникам дипмиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта власти Кипра отменили запрет на въезд путешественников из государств Евросоюза и Европейской экономической зоны, включив их так называемую «зеленую» категорию.

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